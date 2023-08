Do rosyjskiego ataku na szwedzką fabrykę łożysk dla przemysłu motoryzacyjnego doszło we wtorek w Łucku w północno-zachodniej części Ukrainy, niespełna 90 kilometrów od granicy z Polską.

Atak na szwedzką fabrykę w Ukrainie. Rosja potwierdza i nie spuszcza z tonu

Niespełna dobę po ataku do uderzenia w fabrykę przyznała się oficjalnie Federacja Rosyjska. Na profilu rosyjskiej ambasady w Szwecji pojawił się komunikat, w którym w mocnych słowach skomentowano atak.

Rosjanie dodali też, że "w przeciwieństwie do sponsorowanego przez Szwecję 'reżimu kijowskiego', Rosja uderza tylko w cele militarne". Jednocześnie zapowiedziano, że "Moskwa dotrze nie tylko do szwedzkich wyrobów wojskowych, które otrzymują 'banderowcy', ale też do zakładów, które je tworzą".