Miasto położone około 32 kilometry na zachód do Doniecka i znajdujące się tam ukraińskie jednostki mogą znaleźć się w otoczeniu. Rosjanie w ostatnich godzinach opanowali zabudowania we wsi Żelanna Drugie. Tym samym zbliżyli się do położonego na północ od Kurachiwki Hirnika.

