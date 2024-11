Wojna w Ukrainie. Poważne ryzyko na froncie. Wszystko przez powszechność języka rosyjskiego

W ocenie wojskowego Andrija Krywuszczenki, obecność języka rosyjskiego w Siłach Zbrojnych stanowi "bezpośrednie śmiertelne zagrożenie" dla samych obrońców Ukrainy . Jego zdaniem Rosjanie wykorzystują fakt, że ich język jest szeroko rozpowszechniony w armii ukraińskiej i "uciekają się do zdrady własnego kraju", co jest sprzeczne z międzynarodowym prawem.

Wojskowy opisał również, jak wyglądają próby przedarcia się okupantów w ukraińskie szeregi . - Wróg zbliża się do pozycji. Żołnierze wchodzą, pada pytanie "kto tam". - Chłopcy, nasi. Jesteśmy z sąsiedniej brygady i zgubiliśmy się tutaj. Możemy do was przyjść? - relacjonował, jaki podstęp stosują Rosjanie względem Ukraińców na froncie.

- Wróg wchodzi, bierze ich do niewoli, zajmuje lub ostrzeliwuje pozycję i tyle. I to jest banalne, to po prostu dopuszczenie do mowy wroga na linii frontu - dodał Krywuszczenko. Dodał, że nie chodzi tu o patriotyzm, a jedynie o zagrożenie życia żołnierzy.