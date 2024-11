"Ambasada USA w Kijowie otrzymała dokładne informacje o potencjalnym poważnym ataku powietrznym 20 listopada" - czytamy na stronie internetowej placówki. Pracowników ambasady poinstruowano, by szukali schronienia. Resort zaapelował też do obywateli USA w Ukrainie, aby natychmiast udali się do schronów w razie ogłoszenia alarmu przeciwlotniczego i śledzili lokalne media.