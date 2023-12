Mobilizacja w Ukrainie. Sojusznik zaoferował pomoc, odeśle mężczyzn

Wraca sprawa ukraińskiego poboru do wojska. Szef MON zapowiadał, że mobilizacja obejmie także Ukraińców mieszkających za granicą. Znalazł się pierwszy chętny do "odesłania" zbiegłych mężczyzn. Chodzi o estoński rząd. - Jeśli Ukraina tego potrzebuje, Estonii uda się znaleźć i odesłać te osoby do kraju - zapewnił minister spraw wewnętrznych tego kraju. Przygotowywane są pierwsze porozumienia w tej kwestii.