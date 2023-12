Polityk poinformował, że zapowiadany pobór obejmie także Ukraińców przebywających poza granicami państwa . Do komisji będą musieli się stawić mężczyźni w wieku od 25 do 60 lat. W innym przypadku czekają na nich - niesprecyzowane jeszcze - sankcje.

Kijów planuje mobilizację. Minister chce sprowadzić Ukraińców, którzy mieszkają za granicą

Ukraińcy uchylają się od służby. Opublikowano wyniki raportu

Co najmniej kilkanaście tysięcy zdolnych do walki mężczyzn opuściło kraj. Ujawniono kwoty, jakie trzeba zapłacić za czarnorynkowy koszt zakupu niezbędnych dokumentów. Ceny wahają się do 3 do 5 tys. dolarów.