Niektórzy wysocy rangą północnokoreańscy urzędnicy wojskowi i żołnierze wysłani do Rosji na wojnę w Ukrainie mogą przenieść się na linię frontu , podał we wtorek Reuters. Informację przekazała agencja prasowa Yonhap, powołując się na koreańską agencję szpiegowską.

Dodano, że Korea Północna jest gotowa do wystrzelenia kolejnego satelity wojskowego z pomocą technologiczną Rosji.

Yonhap potwierdził ponadto informację o tym, że Korea Północna wysłała w tym roku do Rosji 4 tys. pracowników . Nie pozyskano dotąd szczegółowych informacji na ten temat.

Wojna w Ukrainie. Korea Północna wysyła żołnierzy na front

W poniedziałek Sekretarz Generalny NATO Mark Rutte potwierdził doniesienia o tym, że żołnierze Korei Północnej zostali wysłani do Rosji i rozmieszczeni w obwodzie kurskim. - Jest to dowód na to, że Putin nie jest w stanie atakować dalej Ukrainy bez zagranicznego wsparcia - ocenił szef NATO.