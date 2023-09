"Kontrofensywa nie wyprze Rosjan". Dwugłos w sprawie sytuacji na froncie

Jednym z najbardziej wyraźnych sukcesów jest zdobycie miejscowości Robotyne i podejście pod Verbowe na kierunku zaporoskim. Choć Ukraińcy chwalą się, że udało im się przedrzeć przez tzw. linię Surowikina, to wśród części ekspertów słychać niezbyt optymistyczne opinie.

Czarny scenariusz kreśli między innymi generał Richard Barrons . Brytyjczyk na łamach "Financial Times" stwierdził, że kontrofensywa nie ma możliwości powodzenia, a wojna trwać będzie do 2025 roku .

- Obecna kontrofensywa Ukrainy nie wyprze Rosjan . Jest też mało prawdopodobne, aby obszar okupacyjny został zmniejszony o połowę przed nadejściem zimy, co mogłoby być jednym z najbardziej optymistycznych celów - podkreśla.

"Ukraińcy mogą okrążyć Tokmak i zmiażdżyć Rosjan"

Zupełnie inny obraz sytuacji przedstawiają analitycy wojenni na łamach "The New York Times". Ich zdaniem, obecna sytuacja pokazuje, że Rosjanie nie mają sił do skutecznej obrony na kierunku zaporoskim.