Obwodowy ośrodek kontroli i profilaktyki chorób w Tarnopolu poinformował w środę o stanie zanieczyszczenia powietrza w mieście. Jak się okazuje, w trzech z dziesięciu stacji pomiaru stężenie chloru i chlorowodoru znacznie przekracza wyznaczone przez Ministerstwo Zdrowia normy. Oznacza to jednak pewną poprawę sytuacji - dzień wcześniej znaczne pogorszenie jakości powietrza odnotowano w siedmiu punktach.

To konsekwencja pożaru zbiornika z paliwem i smarami na terenie obiekty przemysłowego, do którego doszło we wtorek rano w wyniku uderzenia rosyjskiego pocisku rakietowego. O tym zdarzeniu pisaliśmy więcej tutaj.