Od niedzieli do dotychczasowych linii warszawskiej SKM - S1, S2 i S3 - doszły kolejne: S10, S20, S4 oraz S40. Część z nich jest tymczasowa, inne zostaną na stałe elementem stołecznej komunikacji miejskiej. Ponadto zmieniły się też trasy "starych" nitek SKM.

Ratusz chwali się przede wszystkim uruchomieniem długo oczekiwanych połączeń SKM do Piaseczna, uzupełniających ofertę Kolei Mazowieckich. Od niedzieli dojeżdża tam linia S4, w poniedziałek dołączy do niej S40.

Ruszyły pociągi SKM do Piaseczna. Kursy w dni robocze co pół godziny

W zamian za nowe trasy SKM Koleje Mazowieckie wykreśliły z rozkładu jazdy kursy rozpoczynające i kończące się w Piasecznie. Nadal jednak utrzymują częste połączenia przez to podwarszawskie miasto do Góry Kalwarii, Radomia czy Skarżyska-Kamiennej.

Linia S4 kursuje codziennie, co około 60 minut. Jej trasę poprowadzono przez Nową Iwiczną, a w Warszawie przewidziano stacje m.in. Jeziorki, Służewiec oraz Rakowiec. Na Warszawie Zachodniej pociągi S4 zatrzymają się przy peronie 9, leżącym blisko alei Prymasa Tysiąclecia, a więc oddalonym od głównych zabudowań dworca.

Następnie skierowano je przez stołeczne stacje: Wola, Młynów (obok stacja linii metra M2), Koło, Powązki, Dworzec Gdański (przesiadka do metra M1), ZOO, Praga, Żerań, Toruńska, Żerań, Płudy i Choszczówka.

Składy obsłużą jeszcze Legionowo, gdzie skończy bieg część kursów, a pozostałe pojadą przez Michałów-Reginów do Wieliszewa. Taka sama trasa obowiązuje w przeciwnej relacji: Wieliszew / Legionowo-Warszawa-Piaseczno.

Połączenia ze Służewcem. Będzie więcej pociągów z różnych dzielnic Warszawy

Linia S4 daje więc bezpośrednie połączenie biurowego zagłębia na Służewcu - zwanego Mordorem - z rejonami stolicy, które takiej opcji dotychczas nie miały. Dodatkowo mieszkańcy Ursynowa, Mokotowa i Ochoty zyskali nowe połączenie z Dworcem Gdańskim, obsługującym coraz więcej dalekobieżnych pociągów PKP Intercity. Aby tam się dostać, nie muszą już jeździć pierwszą linią metra, przepełnioną w godzinach szczytu.

SKM-owa "czwórka" od czerwca będzie wydłużona do Zegrza Południowego, a już teraz zagęściła rozkład jazdy na tzw. linii obwodowej, przebiegającej przez Wolę, północne rejony Śródmieścia oraz Pragę-Północ.

Na obwodowym szlaku pojawi się również więcej składów Kolei Mazowieckich, bo od niedzieli jeżdżą nim pociągi z Góry Kalwarii i Radomia, także odwiedzające wcześniej Piaseczno. Dotychczas kierowano je przez Warszawę Śródmieście, lecz teraz zmianę wymusiły remonty prowadzone przez państwowe PKP PLK.

Linia S4 ma "siostrę" pod oznaczeniem S40. Ta druga linia będzie kursować od poniedziałku, co godzinę i tylko w dni robocze. Na odcinku Piaseczno-Warszawa Aleje Jerozolimskie obsłuży te same stacje co S4. Różnice są od Warszawy Zachodniej, gdzie S40 zatrzyma się przy głównych peronach, obok budynku dworca.

Ostatni przystanek S40 to Warszawa Główna, leżąca obok placu Zawiszy i naprzeciwko przystanku Warszawa Ochota. Podkreślmy: Warszawa Główna to nie ten sam dworzec, co Warszawa Centralna. Dzieli je około 1,5 kilometra, idąc wzdłuż Alei Jerozolimskich.

W Piasecznie zostają autobusy ZTM. Inaczej dojedziemy na lotnisko Chopina

Z nowej oferty SKM zadowolony jest prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Przekonuje, że służy ona i warszawiakom, i zamieszkałym wokół metropolii, a rozkłady jazdy S4 i S40 są skoordynowane. - Podróż pociągami z Piaseczna do centrum stolicy zajmie zaledwie 35 minut - wylicza, cytowany w oficjalnym komunikacie.

Nie znikną alternatywne połączenia z Piaseczna do Warszawy. Nadal jeździć będą autobusy linii 707, 709, 710, 724, 727, 739 i nocnej N83, dowożące do różnych węzłów komunikacyjnych w stolicy. Dodatkowo lokalną linię L39 wydłużono tak, by pasażerowie dotarli na stację PKP Warszawa Jeziorki.

To nie koniec zmian na stołecznej kolei. Od niedzieli pociągi S2, jeżdżące z Sulejówka Miłosny przez Wesołą, Rembertów oraz dworce Wschodni i Śródmieście, dojadą tylko do przystanku Warszawa Aleje Jerozolimskie - pierwszego za Dworcem Zachodnim.

Dotychczas S2 dowoziła pasażerów dalej, do Służewca i na lotnisko Chopina. Na przeszkodzie stanęła jednak modernizacja Warszawy Zachodniej i jej okolic. Składy tej linii nie pojawią się na przystanku przy Okęciu co najmniej do połowy czerwca.

Linie S3 i RL dojeżdżają na lotnisko Okęcie. S2 kończy bieg za Dworcem Zachodnim

Zamiennie do portu lotniczego skierowano pociągi linii S3, od Służewca do Wieliszewa jadące taką samą trasą jak S4. "Trójki" dojeżdżają jednak dalej - przez Nieporęt i Dąbkowiznę do Radzymina.

Obsługę lotniska Chopina zapewnią też przyspieszone pociągi Kolei Mazowieckich, oznaczone jako RL. Co godzinę umożliwią dojazd przez m.in. Służewiec, Rakowiec, Dworzec Zachodni, Dworzec Centralny i Dworzec Wschodni do Legionowa, Chotomowa, Nowego Dworu Mazowieckiego oraz Modlina.

Pociągi RL skomunikują więc dwa porty lotnicze w województwie, bo na stacji Modlin czekają na nie autobusy dowożące do lotniska Warszawa-Modlin. Dotychczas takie składy Kolei Mazowieckich jeździły tylko na trasie Modlin-Warszawa Centralna.

Wyjaśnijmy jeszcze, jak od niedzieli jeżdżą uzupełniające linie SKM: S10 i S20. Pierwsza z nich kursuje na trasie Otwock-Warszawa Śródmieście-Warszawa Aleje Jerozolimskie, uzupełniając linię S1. Druga natomiast to wzmocnienie S2 relacji Sulejówek Miłosna-Warszawa Wschodnia / Warszawa Centralna.

Nitki S10 i S20 nie są na stałe - to doraźne dodatki do podstawowych tras SKM, uruchamiane na czas remontu sieci kolejowej w Warszawie.

Bilety na kolei w Warszawie. Które są ważne w SKM, KM i WKD?

W pociągach SKM ważne są wszystkie bilety stołecznego ZTM. Natomiast Koleje Mazowieckie respektują tylko bilety ważne minimum przez dobę - nie pojedziemy więc nimi, mając w kieszeni bilet 20-minutowy czy 75-minutowy. Wyjątkiem jest linia RL, gdzie akceptowane są wszystkie bilety ZTM. Koleje Mazowieckie oczywiście wydają też swoje bilety.

Podobne zasady, jak w Kolejach Mazowieckich, obowiązują w Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Z biletów ZTM nie można korzystać natomiast u innych przewoźników kolejowych wjeżdżających do Warszawy: Polregio, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i PKP Intercity.