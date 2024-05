Matura 2024, matematyka. Nauczyciele komentują: Wybawienie maturzystów

Aby zdać test trzeba zdobyć co najmniej 30 procent możliwej do zgromadzenia liczby punktów. Test, który rozpoczął się o godz. 9, abiturienci rozwiązują w dwóch formułach - 2023 i 2015.

Matura 2024 z matematyki na poziomie podstawowym. Był przeciek

Matura 2024, matematyka. Arkusz CKE i rozwiązania w Interii. Nauczyciele komentują

- Pierwsze zadanie, nierówność z wartością bezwzględną to jest klasyczek, pojawia się co roku. Drugie zadanie to działanie na potęgach. Jak ktoś zobaczył te pierwsze dwa zadania, na razie raczej się cieszył. Te zadania to darmowe dwa punkty - ocenia Piotr Surmacz, korepetytor, autor profilu Matematyczne Guru.