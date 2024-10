To był bolesny atak - powiedział w poniedziałek szef Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela generał Herci Halewi, wizytując zaatakowaną bazę szkoleniową koło Binjaminy w środkowej części kraju.

Wyciągniemy wnioski z tego nalotu - zapowiedział z kolei minister obrony Jo'aw Galant. Zaznaczył, że atak zostanie dokładnie zbadany, by ustalić jak bezzałogowiec Hezbollah u mógł przedrzeć się przez system obrony powietrznej i jak zapobiec takim atakom w przyszłości. Obrona przed dronami to teraz narodowy priorytet - zaznaczył minister.

Atak na bazę wojskową. Hezbollah zagroził kolejnymi nalotami

41 rannych w niedzielę wieczorem żołnierzy jest nadal w szpitalach, ośmiu z nich w stanie krytycznym lub ciężkim - przekazał portal Times of Israel w poniedziałek. Tuż po ataku informowano o około 60 rannych.

Był to najbardziej krwawy atak Hezbollahu od kilku tygodni, gdy Izrael zintensyfikował kampanię przeciwko tej wspieranej przez Iran organizacji, prowadząc masowe naloty na Liban i operację lądową na południu tego państwa.

Izrael posiada rozbudowany system obrony powietrznej i do tej pory rzadko zdarzało się, by atak pojedynczego drona lub pocisku na to państwo skutkował tak licznymi ofiarami.