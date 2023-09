Gdańsk. Pasażerowie grozili ukraińskiemu kierowcy

Na początku nagrania widać, jak mężczyzna siedzący na fotelu pasażera pije alkohol z butelki. Chwilę potem, jak można się domyślić, kierowca poprosił o jego odłożenie, co powoduje natychmiastowy, pełen wulgaryzmów atak słowny 40-latka (cytowane słowa przeplatane są wulgaryzmami): - No przecież oni przyjechali do Polski, żeby jeździć na taxi, żeby dorabiać. A gościu mi mówi, nie dość, że jego utrzymuję i dopłacam do interesu, to on jeszcze mówi, że ja nie mogę sobie piwa wypić.