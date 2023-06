Wielki Komorsk: Osy ukryły się w pojemniku na używaną odzież i zaatakowały mężczyznę

O sprawie informuje Komenda Powiatowa Policji w Świeciu (woj. pomorskie). Jak czytamy, do niebezpiecznego zdarzenia doszło w weekend 26 czerwca.

Wielki Komorsk. 48-latek zaatakowany przez osy. Wsiadł za kółko

Jak informuje Ochotnicza Straż Pożarna w Wielkim Komorsku, osy znajdowały się w pojemniku na odzież używaną . Gdy mężczyzna otworzył pojemnik, rój go zaatakował.

Sytuacja z minuty na minutę była coraz bardziej dramatyczna i ostatecznie 48-latek zdecydował się wsiąść na kółko, by udać się do najbliższego lekarza. To właśnie wtedy został zatrzymany przez patrol policji.