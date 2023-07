- Nie było sygnałów na temat problemów psychicznych, czy problemów z prawem żołnierza Formozy - podał Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. To komentarz do tragedii, do której doszło w Redzie. Według wstępnej wersji śledczych 32-letni żołnierz zamordował córkę, a potem popełnił samobójstwo. Ciała znalazła matka zmarłego, która chwilę wcześniej otrzymała od niego niepokojącą wiadomość.