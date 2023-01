W Tczewie niedawno miała miejsce podwyżka cen biletów komunikacji miejskiej. Do ratusza wpływały petycje m.in. o bezpłatne przejazdy dla uczniów, czy przywrócenie dawnych cen biletów.

Przeciwko podwyżkom opowiadali się przedstawiciele Lewicy oraz Razem, którzy wyszli z inicjatywą zbierania podpisów pod projektem ustawy.

- Władze miejskie powinny dążyć do zwiększania atrakcyjności transportu zbiorowego, aby uniknąć negatywnych skutków zwiększającej się liczby samochodów. Podwyżka cen biletów ma zupełnie przeciwny skutek - argumentował Oskar Ludwiczak, tczewski działacz Partii Razem, w rozmowie z tczew.naszemiasto.pl.

Reklama

Prezydent Tczewa: Bezpłatne przejazdy autobusem miejskim dla wszystkich

W listopadzie Zakład Usług Komunalnych w Tczewie zlecił firmie zajmującej się konsultingiem transportu publicznego opracowanie koncepcji optymalizacji oferty komunikacji miejskiej, opartej na kompleksowych badaniach marketingowych wielkości popytu na usługi przewozowe. Ankieterzy prowadzili badania na przełomie listopada i grudnia.

"Po wnikliwych analizach zaproponowałem radnym, aby po zakończeniu obecnego kontraktu z przewoźnikiem, czyli od września tego roku komunikacja miejska była bezpłatna dla wszystkich pasażerów, niezależnie wieku, od miejsca zamieszkania czy posiadania karty mieszkańca" - napisał w mediach społecznościowych prezydent Tczewa, Mirosław Pobłocki.

Jak dodał, uchwała w tej sprawie mogłaby być podjęta już w lutym lub na początku marca na nadzwyczajnej sesji rady miasta.

Darmowa komunikacja miejska? Nie w dużych miastach

Prezydent podkreślił, że za wprowadzeniem bezpłatnych przejazdów przemawia przede wszystkim dobro i wygoda mieszkańców. Znikną kasowniki, biletomaty i sprzedaż biletów przez kierowców.

Na podobne kroki decydują się inne małe i średnie miasta, m.in. Kalisz, Radomsko, Sochaczew czy Mińsk Mazowiecki.



Dlaczego w dużych miastach nie wprowadzono jeszcze darmowej komunikacji? - To, czego potrzebujemy to wygodny, skuteczny i sprawnie działający transport publiczny, a to niestety kosztuje i to bardzo dużo. W przypadku Warszawy mówimy o wydatkach rzędu 5 mld złotych w skali roku, z czego 3 mld idzie na sam zakup usług. Z tych 3 mld 1/3 jest pokrywana z wpływów z biletów - mówił w TVN redaktor naczelny transport-publiczny.pl Łukasz Malinowski.