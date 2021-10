Pomorskie: Czyścił w myjni samochodowej lufę karabinu maszynowego. Został zatrzymany

Oficer prasowa Komendy Powiatowej w Kwidzynie Anna Filar powiedziała w poniedziałek, że 43-latek nie miał pozwolenia na posiadanie broni palnej, w związku z czym został przesłuchany w charakterze świadka.

Mężczyznę zatrzymano w sobotę po południu w myjni samochodowej przy ul. Wiślanej w Kwidzynie, gdzie czyścił wykopaną lufę z elementami zamka niemieckiego karabinu maszynowego z czasów II wojny światowej MG 42.



43-latek to członek stowarzyszenia, które posiada pozwolenie na eksplorowanie terenu za pomocą wykrywacza metali.



Poszukiwanie zabytków

- Postępowanie jest prowadzone w sprawie i na razie nikt nie usłyszał zarzutów. W sprawie wykopanej broni będzie musiał wypowiedzieć się biegły. O dalszych czynnościach w postępowaniu zdecyduje prokurator - dodała Filar.



Za nielegalne posiadanie broni grozi do 8 lat więzienia.



Policja przypomina, że posiadanie wykrywacza metali lub innego podobnego urządzenia służącego do poszukiwań nie wymaga pozwolenia. Jednak urzędową zgodę musimy uzyskać gdy chcemy używać wykrywacza do poszukiwań przedmiotów zabytkowych.



- Praktycznie rzecz ujmując, to, czy dane przedmioty są zabytkiem w rozumieniu ustawy, będzie zależało od opinii specjalistów pracujących w wojewódzkich urzędach ochrony zabytków - precyzuje Filar.



Grzywna, a nawet więzienie

Nowelizacja ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, weszła w życie od 1 stycznia 2018 r.



Zgodnie z nią poszukiwanie bez wymaganego pozwolenia albo wbrew jego warunkom ukrytych lub porzuconych zabytków, w tym przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.



W przypadku, gdy zajdzie podejrzenie niszczenia stanowiska archeologicznego sprawcy może grozi nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

"Szukam legalnie"

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa przygotowało materiały informacyjne "Szukam legalnie, czyli jak uzyskać pozwolenie na poszukiwanie zabytków".



Z broszury można dowiedzieć się między innymi:

- co powinien zawierać wniosek o pozwolenie na poszukiwanie zabytków;

- co składa się na pozwolenie przyznawane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

- jakie są obowiązki poszukiwaczy zabytków;

- jakie "dobre praktyki" można wykorzystać, wychodząc w teren.

Zdjęcie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa przygotowało materiały informacyjne "Szukam legalnie, czyli jak uzyskać pozwolenie na poszukiwanie zabytków" / Narodowy Instytut Dziedzictwa / materiały prasowe