Policjanci z Gdańska po nocnym pościgu zatrzymali 36-letniego kierowcę. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli drogowej. W trakcie ucieczki samochodem potrącił funkcjonariuszkę. Kobieta została przebadana przez Zespół Ratownictwa Medycznego, nie wymagała hospitalizacji .

- W nocy na ul. Grunwaldzkiej policjanci dali sygnały do zatrzymania się kierowcy skody. Mężczyzna chciał uniknąć kontroli, przyspieszył i zaczął uciekać - relacjonował w sobotę oficer gdańskiej policji asp. szt. Mariusz Chrzanowski.

Wyjaśnił, że do zdarzenia doszło z czwartku na piątek ok. godz. 3.20 w nocy. - Policjanci ruszyli za nim, a informacja o uciekającej skodzie natychmiast została przekazana pozostałym patrolom - mówił.

Szalony pościg ulicami Gdańska

W sobotę 36-latek został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał dwa zarzuty: niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza. Grozi za to kara odpowiednio: pięciu i trzech lat więzienia. Prokurator zastosował wobec mężczyzny dozór policyjny.