Zlekceważył światła i rogatki. Pędzący autobus wjechał na przejazd

Oprac.: Wiktor Kazanecki WIADOMOŚCI LOKALNE

Nieważne, że do przejazdu kolejowego zbliża się pociąg - ktoś kierujący autobusem zlekceważył sygnały ostrzegawcze i wjechał na przejazd w Pisarach (woj. małopolskie). Przy okazji wyłamał jeden ze szlabanów, ale nawet to nie powstrzymało go przed dalszą jazdą. Sytuację widać na nagraniu opublikowanym przez PKP PLK. "Takie zachowanie to skracanie sobie drogi do śmierci" - stwierdzili kolejarze.

Zdjęcie Kierowca zlekceważył przepisy. Groźna sytuacja na przejeździe w Pisarach / PKP PLK / YouTube