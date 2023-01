Trwa akcja. Nieoficjalnie: Wydobyto ciało

"Nowy Rok rozpoczyna się zdarzeniem, w którym uczestniczymy. Samochód wjechał do wody w Gdyni na Skwerze Kościuszki przy Darze Młodzieży. W aucie znajduje się co najmniej jedna osoba (informacja z CPR). Zadysponowano łódź ratowniczą R-3 ze statku" - czytamy w krótkim komunikacie.

Jak przekazał później oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Gdyni kpt. Paweł Przybyłowicz, zgłoszenie o zdarzeniu do którego doszło na wysokości Daru Młodzieży wpłynęło ok. godz. 10. - Wynikało z niego, że samochód osobowy z jedną osobą w środku z nieznanych przyczyn wpadł do wody - wskazał i dodał, że ciało kierowcy zostało wyciągnięte z wody.

Reklama

- Na miejsce pojechała grupa dochodzeniowo-śledcza i technik kryminalistyki. Policjanci pracują pod nadzorem prokuratora. Ustalamy okoliczności zdarzenia - powiedziała oficer prasowa Komendanta Miejskiego Policji w Gdyni podkom. Jolanta Grunet.