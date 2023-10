Wyciek zauważono na terenie Terminala Kontenerowego Baltic Hub, który zlokalizowany jest w Porcie Gdańsk. Zgłoszenie do strażaków dotarło około 19:40 w środę.

Gdańsk: Służby na miejscu wycieku gazu

- Okazało się, że jest to najprawdopodobniej podtlenek azotu i znajduje się on w kontenerze na statku "Majestic Maersk" - przekazał PAP oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku Jacek Jakóbczyk. Jak dodał: - W związku z tym zdarzeniem na miejsce zadysponowaliśmy pięć zastępów z komendy w Gdańsku, zastęp z portowej straży pożarnej "Florian" i dodatkowo cztery zastępy ze specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego z Gdyni, które już są na miejscu. Łącznie jest na miejscu dziesięć zastępów - poinformował.

W kontenerze, z którego doszło do wycieku prawdopodobnie znajduje się 19 ton podtlenku azotu. To gaz wykorzystywany w medycynie i przemyśle chemicznym. Zgodnie z podejrzeniami strażaków miało dojść do uszkodzenia zaworu lub oprzyrządowania.