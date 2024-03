Gdańsk. Samochód wjechał w tramwaj. Poważne utrudnienia

Kilka minut po kraksie na miejscu pojawiły się służby. Ranny kierowca był nieprzytomny, a straż pożarna musiała użyć specjalistycznego sprzętu, by wydostać go z potrzasku. To on sam po odzyskaniu przytomności miał powiedzieć o możliwej przyczynie wypadku. Mężczyzna w stanie ciężkim trafił do gdańskiej Akademii Medycznej.