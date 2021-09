Piotr Semka opowiada o walce z COVID-19. "Nie bardzo miałem czas, żeby się bać"

Publicysta zachorował na COVID-19 w marcu. Jego stan był poważny, musiał przebywać pod respiratorem. W rozmowie z Kamilą Baranowską w "Do Rzeczy" opowiedział o zmaganiach z chorobą.



"Nie bardzo miałem czas, żeby się bać, bo wszystko działo się bardzo szybko. Zapytałem tylko jednego pielęgniarza: 'No i co teraz będzie?', on mi odpowiedział: 'Teraz pod respiratorem zapadnie pan w sen', więc pytam: 'I co dalej?', a on: 'Albo się pan obudzi, albo nie'" - wspomina.



Jak podkreśla, jest wdzięczny lekarzom ze szpitala MSWiA w Warszawie. "Wiem, że zrobili wszystko, ale absolutnie wszystko, żeby mnie ratować" - powiedział.



Piotr Semka to dziennikarz i publicysta. W przeszłości związany z takimi tytułami prasowymi jak "Rzeczpospolita", "Wprost", "Gazeta Polska", "Do Rzeczy" czy "W sieci".

W 2019 roku otrzymał z rąk prezydenta Andrzeja Dudy Krzyż Wolności i Solidarności za działalność na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w latach PRL.