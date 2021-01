Krajowa Rada Sądownictwa wybrała nowego przewodniczącego. Sędziego Leszka Mazura zastąpił sędzia Paweł Styrna, członek KRS i sędzia Sądu Rejonowego w Wieliczce, który pełni funkcję wiceprezesa Sądu Okręgowego w Krakowie.

W trakcie posiedzenia zgłoszono kilka kandydatur na funkcję nowego przewodniczącego KRS. Dwaj sędziowie - Marek Jaskulski i Paweł Styrna zgodzili się kandydować.



Za kandydaturą Jaskulskiego zagłosowało 10 członków rady, dziewięciu było przeciw, a czterech się wstrzymało.



Za kandydaturą Styrny zagłosowało 12 członków rady, pięciu było przeciw, a sześciu się wstrzymało. Nowym szefem KRS został więc sędzia Paweł Styrna.



Przed dwoma tygodniami KRS odwołała w głosowaniu przewodniczącego Rady Leszka Mazura oraz jej rzecznika prasowego sędziego Macieja Miterę. Ten drugi stracił też funkcję członka prezydium. Wniosek o ich odwołanie złożył członek Rady sędzia Marek Jaskulski, w związku z "utratą zaufania". Jak później wyjaśniała Rada, utrata zaufania do Mazura wynikała m.in. z ujawnienia mediom protokołów posiedzeń komisji KRS, treści prywatnej korespondencji jednego z członków KRS bez jego zgody oraz krytyczne oceny innych członków Rady. Mazur konsekwentnie podkreślał, że nie czuje się winny.



Po decyzji KRS I prezes SN zwróciła się do biura prawnego SN o opinię prawną w związku z sytuacją w Radzie. Z uzyskanej opinii wynikało, że czynności zmierzające do odwołania przewodniczącego były niezgodne z prawem.



W ubiegłym tygodniu sędzia Mazur złożył jednak rezygnację z funkcji szefa Rady. W związku z tym I prezes SN poinformowała o zwołaniu na piątek posiedzenia KRS w celu wyboru nowego szefa Rady.