Mateusz Morawiecki: Liczę, że posłowie KO i PSL zagłosują "za"

- Liczę, że głosowanie nad projektem ustawy w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE będzie poza podziałami politycznymi, że zwycięży racja stanu - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, ma nadzieję, że posłowie PSL i KO także zagłosują "za".

We wtorek po południu na nadzwyczajnym posiedzeniu Sejm zajmie się rządowym projektem ustawy ws. ratyfikacji zasobów własnych Unii Europejskiej. Posłowie mają przeprowadzić dwa czytania projektu, od którego poparcia zależy uruchomienie łącznie 770 mld zł unijnych funduszy dla Polski.



Ratyfikację popiera PiS, jednak w Zjednoczonej Prawicy panuje w tej sprawie podział - przeciwna jest Solidarna Polska. - Nasze stanowisko w tej sprawie jest znane od grudnia ubiegłego roku i ono się nie zmieniło. Nie zmieniły się też argumenty związane z tym, dlaczego nie możemy poprzeć takiego kształtu budżetu unijnego - mówił wiceminister sprawiedliwości i poseł Solidarnej Polski Sebastian Kaleta. Poparcie projektu ustawy zapowiada z kolei Porozumienie. - Ci posłowie, którzy wyznają te same wartości jak my, z pewnością ten projekt poprą - mówił zastępca rzecznika tej partii Jan Strzeżek.



Kilka dni temu po osiągnięciu porozumienia z rządem, wstępnie za projektem ws. ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE opowiedziała się Lewica.



Z Kolei Koalicja Obywatelska domaga się przełożenia posiedzenia Sejmu/. We wniosku do marszałek Sejmu Elżbiety Witek szef Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk wniósł o odroczenie posiedzenia Sejmu o 14 dni - do czasu, gdy będzie znana ostateczna wersja Krajowego Planu Odbudowy.



- O tym, jak zagłosujemy w sprawie ratyfikacji zasobów własnych UE poinformuję podczas wtorkowej debaty w Sejmie - poinformował lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że wcześniej o godz. 12. zbierze się posiedzenie klubu w tej sprawie.





Jedno weto wstrzymuje środki

Aby Fundusz Odbudowy został uruchomiony, wszystkie państwa członkowskie muszą ratyfikować decyzję unijnych liderów o zwiększeniu zasobów własnych UE. Brak ratyfikacji tej decyzji wstrzymałby uruchomienie pakietu środków - zarówno z wieloletniego budżetu na lata 2021-2027, jak i Funduszu Odbudowy.

Każde państwo członkowskie musi przygotować i przesłać do Komisji Europejskiej Krajowy Plan Odbudowy, będący podstawą do wypłaty środków z unijnego Funduszu Odbudowy. W dokumencie wyodrębniono część grantową i pożyczkową. Z Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji ok. 58 mld euro.

W poniedziałek po południu dokumenty związane z Krajowym Planem Odbudowy zostały oficjalnie złożone w Komisji Europejskiej, już w formalnej wersji, co zamyka proces składania KPO przez Polskę.