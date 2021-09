Uczestnicy konkursu mieli zaproponować treść wiadomości tekstowej do Jana Pawła II, która zawiera nurtujące ich pytanie. Za to zadanie mogli otrzymać od 0 do 2 punktów. Druga część to odpowiedź, jakiej papież mógłby udzielić. Miałaby ona "uwzględniać przesłanie prawdy i nadziei".



Zadanie pochodziło z konkursu w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2020/2021. Łącznie uczestnik mógł otrzymać za nie 6 punktów, jeżeli użył poprawie pięciu różnych znaków interpunkcyjnych. Swoją odpowiedź trzeba było zapisać w obszarze o kształcie smartfonu.





Zdjęcie / ko.rzeszow.pl / materiał zewnętrzny

Jeden z internautów zwrócił uwagę, że pytanie zawiera błąd. "Pięć? A nie pięciu? Skoro już o poprawnym użyciu" - napisał. Były poseł Dariusz Lipiński pytał, "co w tym zadaniu jest zdrożnego".

Internauci proponowali także przykłady rozwiązania tego zdania. Niektórzy chcieliby zapytać o pedofilię w Kościele.