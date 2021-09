Kard. Kazimierz Nycz o śmierci migrantów na granicy: To przestroga

Liturgia w ramach siódmego Tygodnia Modlitwy za Uchodźców odbyła się we wtorek wieczorem w stołecznej parafii św. Barbary. W czasie nabożeństwa wymieniano imiona i krótkie historie uchodźców, którzy stracili życie w drodze do Europy.

- Nie spodziewaliśmy się, że obok nazwisk osób, które zginęły w drodze do Europy będziemy musieli wymieniać także osoby, które zginęły na naszej polsko-białoruskiej granicy - powiedziała Magdalena Wolnik odpowiedzialna za Wspólnotę Sant'Egidio w Warszawie.



Powiedziała, że "modlitwa jest nie tylko lekarstwem na uczucie wstydu, bólu i bezsilności, które nam towarzyszą, ale pozwala usłyszeć krzyk ubogich, odrzuconych prześladowanych, pomaga nam podnieść wzrok skupiony czasem na nas samych, żeby zobaczyć świata z właściwej perspektywy". - Wierzymy, że modlitwa ma moc przemiany serc i zmiany historii, przeciwstawia się temu, co jest największą pułapką, czyli obojętności i jest także wyrazem solidarności, z tymi, którzy wciąż jeszcze żyją nadzieją - wskazał Wolnik.





"Mamy święty, ludzki i chrześcijański obowiązek pomocy ludziom będącym w potrzebie"

Metropolita warszawski podkreślił, że jeszcze długo będziemy borykali się z problemem migrantów i uchodźców. - Z powodu różnych uwarunkowań społecznych, politycznych, demograficznych jest to problem, który będzie stał przed nami przez najbliższe kilkadziesiąt lat - stwierdził.



Zaznaczył, że nie wystarczy modlić się za uchodźców, tych, którzy cierpią, bo to jest minimum. - Trzeba modlić się o to, by serca ludzkie się rozgrzały, by świat współczesny, zwłaszcza świat ludzi bogatszych, do których ludzie emigrują, chcą uchodzić, miał serca wrażliwe na ludzkie potrzeby i na ludzkie okoliczności - wskazał kard. Nycz.



Nawiązując do papieskiego orędzia na 107 Światowy Dzień Uchodźcy i Migranta hierarcha przestrzegł przed dzieleniem ludzi na "my", "wy" i "oni".





Zwrócił uwagę, że "Bóg będzie nas osądził z miłości i to nie miłości deklarowanej, ale konkretnej, bo 'byłem głodny, a nakarmiliście mnie', 'byłem spragniony', 'byłem przybyszem', byłem obcym a przejęliście mnie".



- Nasze chrześcijaństwo nie było tylko pietystyczne, ograniczone do modlitwy i pobożności, ale żeby się przekładało na nasze życie i konkretną pomoc, którą świadczymy drugiemu człowiekowi - wskazał metropolita warszawski.



Hierarcha odniósł się także do tego, co dzieje się obecnie na granicy polsko-białoruskiej.



Powiedział, że to, iż "znajdujemy zmarłych uchodźców u granic Polski jest ważną przestrogą". - Wcześniej mogliśmy się tłumaczyć, że to jest daleko do Polski, co było pokrętnym tłumaczeniem, natomiast dziś wiemy, że to dotyczy nas. Nie pomogą żadne konstrukcje, które sobie robimy na usprawiedliwienie - powiedział kard. Nycz odnosząc się do tzw. hierarchii pomagania św. Tomasza z Akwinu.

- Ona obowiązuje w sytuacji, kiedy ten, który ma i powinien pomagać - sam jest biedny i potrzebujący - wyjaśnił.



Zwrócił jednocześni uwagę, że zgodnie z nauką społeczną Kościoła "w skrajnym przypadku wszystko mamy wspólne i każdy ma do wszystkiego prawo". - My dziś takiej sytuacji raczej nie mamy, a więc wymyślamy sobie pewne konstrukcje po to, żeby usprawiedliwić - takie, czy inne nasze działania i oczyścić, uspokoić nasze ludzkie i nasze chrześcijańskie sumienia - ocenił metropolita warszawski.



Wskazał, że "trzeba dokonywać rozróżnienia między migrantem a uchodźcą, czyli między tym, który migruje, bo szuka lepszego, łatwiejszego, bogatszego życia, a tym, który jest uchodźcą, który ucieka przed śmiercią, męczeństwem, przed cierpieniem, głodem".



- Dzisiejsze społeczeństwa - te bogate mają w ręku narzędzia, żeby w sposób ludzki, humanitarny, już nie mówię chrześcijański dokonać rozróżnienia i oceny, kto jest migrantem, a kto jest uchodźcą, a nie patrzeć na wszystkich w jeden sposób - powiedział kard. Nycz.







Jak dodał - jest to tym ważniejsze dziś, kiedy stajemy przed potężnym problemem demograficznym i potrzebujemy ludzi, którzy przyjdą nam pomagać, a nie tylko polepszyć swoje życie".



- Mamy święty, ludzki i chrześcijański obowiązek pomocy ludziom będącym w potrzebie - oświadczył kard. Nycz. Wśród dostępnych narzędzi wskazał "korytarze humanitarne", które - jak ocenił - są skuteczne "pod warunkiem, że się spotkają ze współpracą tych, którzy rządzą światem". - Musimy wszyscy stanąć razem wobec problemu i wyzwania - wskazał metropolita warszawski.



Przyznał, że każdy kraj ma prawo bronić własnych granic. - Mamy prawo i obowiązek bronić granic Europy, ale między obroną granic, których nikt nie podważa a pomocą humanitarną i pomocą ludzką, chrześcijańską, do której jesteśmy zobowiązani słowami Ewangelii - nie musi być sprzeczności - powiedział kard. Nycz.



- Potrzeba maksimum dobrej woli oraz nie ugrywania na problemie jakiś ubocznych, innych, partykularnych, społecznych, czy politycznych interesów, bo wtedy niczego dobrze nie rozwiążemy, tylko stale będziemy w punkcie wyjścia - podsumował hierarcha.





Tydzień Modlitwy za Uchodźców



Nabożeństwo ekumeniczne odbyło się przy krzyżu przywiezionym z Lesbos na Morzu Egejskim, wykonanym z drewna łodzi migrantów, które rozbiły się u wybrzeży tej greckiej wyspy. W tym roku były także dwie dziecięce kamizelki, które wolontariusze znaleźli na wyspie Lesbos.



W czasie modlitwy wspominano tych, którzy zginęli w drodze do Europy, wszystkich odbywających właśnie swoją podróż oraz tych, którzy już znaleźli schronienie.



Tegoroczny Tydzień Modlitwy za Uchodźców "Umrzeć z nadziei" rozpoczął się 26 września, w 107. Światowym Dniu Migranta i Uchodźcy, a potrwa do 3 października. Inicjatywa objęta została patronatem Rady Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek.