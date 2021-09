Do wypadku doszło w niedzielę po godz. 13:00. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do zderzenia czołowego samochodu osobowego i tira - poinformował w Polsat News st. asp. Marcin Gawryluk z KWP Białystok. Jak dodał, na miejscu zginął kierowca samochodu osobowego i troje małych dzieci. Podróżująca autem kobieta została przewieziona do szpitala.



Do szpitala trafił także kierowca tira. Mężczyzna był trzeźwy.



- Policjanci pracują na miejscu pod nadzorem prokuratora - podkreślił policjant. Jak dodał, za wcześnie jest, by mówić o przyczynach i okolicznościach zderzenia.



Reklama

Zdjęcie Śmiertelny wypadek na Podlasiu / Kolizyjne Podlasie/Paweł Kondratowiczr / facebook.com

Do wypadku doszło na drodze prowadzącej do przejścia granicznego z Białorusią w Bobrownikach. Policja kieruje samochody osobowe na objazdy. Ciężarówki muszą czekać w korku na odblokowanie drogi.