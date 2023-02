Ze wstępnych informacji policji wynika, że kierująca samochodem marki Lexus z nieznanych przyczyn zjechała na przeciwległy pas ruchu, gdzie jej auto zderzyło się z citroenem, a potem jeszcze z chryslerem. Jeden z tych samochodów był dostawczy, strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu, by uwolnić zakleszczonego w środku kierowcę.

Podlasie: W wypadku zginęło 3,5-roczne dziecko

W wypadku zginęło dziecko w wieku ok. 3,5 roku, dwie osoby trafiły do szpitala - wynika z informacji podanych przez straż pożarną i policję. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają szczegółowe okoliczności i przyczyny tego zdarzenia - poinformowała Elżbieta Zaborowska z zespołu prasowego podlaskiej policji.

Zdjęcie Wypadek na Podlasiu / Polsat News

Droga w miejscu wypadku jest zablokowana, utrudnienia mogą potrwać ok. trzech godzin - szacują drogowcy. Policjanci kierują auta ciężarowe w Bielsku Podlaskim na drogę krajową nr 66 w kierunku Kleszczel, a potem na wojewódzką nr 693 do Siemiatycz. Natomiast w Siemiatyczach policjanci kierują ciężarówki na drogę wojewódzką nr 690 w kierunku Ciechanowca, a następnie na krajową nr 63 do Zambrowa.

Samochody osobowe korzystają z objazdów drogami lokalnymi.