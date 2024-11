Problem pojawił się w zeszłym roku, kiedy odnotowano coraz więcej przypadków spotkań z tymi drapieżnikami . Mieszkańcy zauważyli, że zwierzęta coraz odważniej podchodzą do gęstej zabudowy, nic sobie nie robiąc z obecności człowieka. - Wyszczerzył tylko na mnie kły i poleciał - tłumaczy Interii Pan Krzysztof, który wskazał ręką miejsce, gdzie widział wilka. - Czekamy na to, aż kogoś zjedzą? Dlaczego nic z tym nie robią? - mówi.

Wilki polują w mieście. "Mamy zgodę na odstrzał, ale nie ma chętnych"

- Jeśli po lokalnych lasach biega dwieście sztuk, to co to jest jeden wilk? - martwi się pan Krzysztof i dodaje - Ja wnuczka nigdy nie puszczam samego, i zaprowadzam i odprowadzam do szkoły, bo to nigdy nie wiadomo.