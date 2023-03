Rozpoznajesz tego mężczyznę? Policja prosi o pomoc w identyfikacji zabójcy

Jak przypomniał w poniedziałek oficer prasowy krośnieńskiej policji podkom. Paweł Buczyński, chodzi o zabójstwo właściciela kantoru wymiany walut w Krośnie Tadeusza S., do którego doszło 31 lipca 2009 tuż po tym, jak mężczyzna wrócił do domu po pracy. Mężczyzna prowadził kantor na targowisku przy ul. Legionów.

Podstępem wszedł do domu ofiary

Z materiału dowodowego zgromadzonego w aktach sprawy wynika, że młody mężczyzna podał się za urzędnika i podstępem wszedł do domu małżeństwa S. Gdy właścicielka otworzyła drzwi, napastnik sterroryzował ją przedmiotem wyglądającym jak pistolet i zażądał pieniędzy i kosztowności. Gdy je otrzymał, skrępował kobietę i czekał na powrót przedsiębiorcy, licząc prawdopodobnie, że mężczyzna wróci po pracy z większą gotówką.

Tadeusz S. został zaatakowany przez napastnika zaraz po wejściu do domu. Prawdopodobnie wywiązała się szamotanina, podczas której sprawca dźgnął ostrym narzędziem S. w szyję. Potem zabrał mu torbę, w której była gotówka, co najmniej 200 tys. zł, 2 tys. euro w nominałach 100 euro, pistolet P-83 należący do ofiary, a także biżuteria, po czym zbiegł.

Kobieta, gdy zdołała się uwolnić z więzów, wezwała pomoc. Było jednak za późno. Zraniony w szyję jej mąż wykrwawił się na śmierć.

Portret pamięciowy zabójcy

Tuż po zabójstwie policja sporządziła portret pamięciowy mężczyzny podejrzewanego o zabójstwo. Powstał on na podstawie zeznań świadków: żony Tadeusza S. oraz jej sąsiadki. Według ich relacji ten sam mężczyzna pojawił się w sąsiedztwie dzień przed zabójstwem.

Na miejscu zabójstwa zabezpieczono ślady, m.in. włosy i odciski palców.

- Do dziś nie ustalono sprawcy morderstwa 77-letniego właściciela jednego z krośnieńskich kantorów - przekazał w poniedziałek oficer prasowy podkom. Buczyński.

Dodał, że sprawę kontynuują policjanci z Zespołu do Spraw Przestępstw Niewykrytych Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

- Funkcjonariusze z rzeszowskiego 'Archiwum X' pod nadzorem Prokuratury Krajowej w Krakowie, szczegółowo analizują zgromadzony dotychczas materiał dowodowy, ustalając nowe wątki niewyjaśnionej zbrodni - poinformował.

Policja prosi o pomoc

Policja publikuje portret pamięciowy mężczyzny podejrzewanego o zabójstwo licząc, że ktoś go rozpozna. Proszą też o kontakt wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek informacje w tej sprawie - rozpoznają mężczyznę na zdjęciu lub skradzioną w dniu zabójstwa biżuterię.

"Jeśli ktoś posiada informacje, które mogą pomóc służbom w rozwiązaniu sprawy zabójstwa krośnieńskiego przedsiębiorcy, proszony jest o kontakt z Wydziałem Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie tel. 47 821-23-27, email: wds@rz.policja.gov.pl lub Małopolskim Wydziałem Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie email: sekretariat.wzkra@prokuratura.gov.pl" - czytany na stronie policji.

Można również kontaktować się z najbliższą jednostką policji, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.