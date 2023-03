56-letnia Genevieve Lhermitte z Belgii była skazana na dożywocie za zabójstwo swoich dzieci. W 2019 roku opuściła więzienie i trafiła do ośrodka psychiatrycznego. "The Mirror" poinformował, że kobieta we wtorek została poddana eutanazji.

Skazana za zabójstwo swoich dzieci

Lhermitte 16 lat temu w mieście Nivelles zabiła pięcioro swoich dzieci w wieku od trzech do 14 lat, podrzynając im gardła. Jej mąż odwiedzał wówczas rodzinę w Maroku. Kobieta po dokonaniu morderstwa miała planować odebranie sobie życia.

Adwokat Lhermitte na jej procesie w 2007 roku, mówił, że skazana jest niepoczytalna i wobec tego nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za swoje czyny. Sędziowie odrzucili te twierdzenia i skazali kobietę na dożywocie.

Po spędzeniu dwóch lat w ośrodku psychiatrycznym została na krótko przeniesiona do bardziej otwartej placówki, ale wkrótce potem, po próbie samobójczej, wróciła do ośrodka.

Eutanazja w Belgii

Belgia jest jednym z czterech krajów w Europie, które pozwalają lekarzom odbierać życie pacjentom na ich prośbę, a także jednym z zaledwie dwóch, obok Holandii, które zezwalają na zabieg osobom cierpiącym na choroby psychiczne.

- Istnieją trzy główne warunki, aby można było poddać się eutanazji. Pierwszy to nie do zniesienia cierpienie fizyczne lub psychiczne. Drugi to przypadek medyczny uznany za beznadziejny. Oceny dokonują lekarze, zwłaszcza na poziomie psychologicznym. Następnie pacjent musi jasno i wielokrotnie wyrazić chęć poddania się eutanazji - powiedziała psycholog Emilie Maroit.

Pogrzeb Lhermitte odbył się po jej kremacji 1 marca.