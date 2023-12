Przemyśl walczy z zimnem. Awaria sieci ciepłowniczej

Zima przysporzyła mieszkańcom Przemyśla niemałych problemów. Prezydent miasta przekazał, że doszło do awarii sieci ciepłowniczej. Służby pracowały nad naprawą usterki do nocy. We wtorek rano poinformowano, że "prawobrzeżna część miasta zasilana jest w 80 proc." - na kilku osiedlach oraz w Szpitalu Wojewódzkim przywrócono już ogrzewanie. Wojciech Bakun dodał, iż zakładają, że "szkoły będą pracowały normalnie".