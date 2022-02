W minioną środę USA zapowiedziały czasowe zwiększenie liczby swoich wojsk w Europie, aby - jak wyjaśniał prezydent Joe Biden - wzmocnić wschodnią flankę NATO w związku z koncentracją rosyjskich wojsk przy granicy z Ukrainą.



W sumie wysłanych zostanie 2 tys. żołnierzy, wśród których 1,7 tys. trafi do Polski. Ponadto około tysiąca wojskowych zostanie przebazowanych z Niemiec do Rumunii.

Gen. Donahue dotarł do Rzeszowa. Był ostatnim żołnierzem USA w Afganistanie

Kilku pierwszych mundurowych przyleciało w sobotę do Jasionki koło Rzeszowa na Podkarpaciu. Po tym, jak mały samolot Beechcraft C-12 Huron dotknął płyty tamtejszego lotniska, niemal natychmiast wsiedli do podstawionych samochodów i odjechali.



Okazuje się, że wśród amerykańskich wojskowych, którzy przylecieli do Rzeszowa, jest 53-letni generał Christopher Donahue. Zapisał się on na kartach historii, ponieważ był ostatnim wojskowym z USA, który opuścił Afganistan.

Reklama

Stało się to 31 sierpnia 2021 roku, gdy Amerykanie - po 20 latach wojny - zakończyli swoją militarną obecność w tamtym kraju.

Informację, że Donahue jest na Podkarpaciu, armia USA potwierdziła agencji Reutera.



USA reagują na możliwość rosyjskiej agresji

Jak powiedział rzecznik prasowy 18. Dywizji Zmechanizowanej mjr Przemysław Lipczyński, do Rzeszowa przyleciały osoby z grupy przygotowawczej oraz część dowództwa żołnierzy. Kolejny transport spodziewany jest na godz. 11:30 w niedzielę.



Wojskowi, którzy będą stacjonować w Polsce, na co dzień służą w 82. Dywizji Powietrznodesantowej USA. Stacjonuje ona w Fort Bragg w Północnej Karolinie i liczy ok. 17,5 tys. żołnierzy. Jako rdzeń sił natychmiastowego reagowania jest zdolna do walki w dowolnym miejscu na świecie w ciągu 18 godzin, dlatego uchodzi za elitarną.