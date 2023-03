O rannej kobiecie przed zakładem w Zawadzie na Podkarpaciu dyżurnego oficera komendy policji w Dębicy poinformował świadek zdarzenia w piątek około godz. 6:30.

Nożowniczka zaatakowała, a potem śledziła

Zgłaszający mężczyzna twierdził, że napastniczka jechała za nim samochodem i zawróciła dopiero na widok radiowozu.



Policjanci ustalili, że do zdarzenia doszło, gdy z zakładu w Zawadzie wyszedł 31-letni mężczyzna wraz z 39-letnią obywatelką Ukrainy.



Gdy wsiedli razem do auta, podbiegła do niego od strony pasażera 19-letnia mieszkanka Szufnarowej i zaczęła szarpać się z kobietą. W trakcie szamotaniny wyciągnęła nóż i zadała jej ciosy w nogę.



- Została zatrzymana tego samego dnia rano w Strzyżowie i przekazana w godzinach przedpołudniowych funkcjonariuszom tamtejszej komendy powiatowej - poinformował asp. sztab. Jacek Bator, oficer prasowy dębickiej policji.



Napastniczce przedstawiony został zarzut usiłowania zabójstwa.



Przebiła łydkę nożem do oprawiania ryb

Portal nowiny24.pl ustalił, że agresorka znała mężczyznę i była wcześniej jego partnerką. Zaatakowała z zazdrości, chcąc zastraszyć rywalkę i skłonić byłego partnera do powrotu. Media dowiedziały się, że 19-latka przez kilka godzin czatowała przed budynkiem firmy. Według "Fakty" wysłała wcześniej do byłego partnera sms z prośbą o rozmowę, a ze sobą miała kuchenny nóż do oprawiania ryb.



Napastniczka zdołała dwa razy zranić napadniętąa w nogę, a jeden z ciosów był na tyle silny, że przebił łydkę na wylot - powiedział "Faktowi" Jacek Żak, prokurator rejonowy w Dębicy.

Eskalacji agresji zapobiegł kierowca, który odjechał wraz z ranną. Została ona przewieziona do szpitala, a jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.



Sąd Rejonowy w Dębicy zastosował wobec 19-latki tymczasowy areszt na trzy miesiące. Według prokuratury nie przyznaje się ona do winy, twierdzi, że miała zamiar jedynie nastraszyć ofiarę.



Za usiłowanie zabójstwa grozi jej kara dożywotniego więzienia.