Jak poinformował w środę prok. Krzysztof Ciechanowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie, sprawca ataku na dziewczynkę został zatrzymany we wtorek. Jest nim 16-letni mieszkaniec Rzeszowa .

Rzeszów: 16-latek zatrzymany w sprawie ataku na dziewczynkę

Prokurator dodał, że z uwagi na wiek sprawcy, został on przesłuchany przez policję. - Podczas przesłuchania 16-latek odmówił odpowiedzi na pytanie o to, czy przyznaje się do popełnienia czynów i odmówił składania wyjaśnień - przekazał prokurator.