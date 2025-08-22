"Polityczny WF": Mówią w PiS o tym nazwisku. Poprowadzi ich do zwycięstwa?
Liderem PiS - niezmiennie - Jarosław Kaczyński. Ale kto będzie kandydatem tej partii na premiera przed wyborami w 2027 roku? Piotr Witwicki oraz Marcin Fijołek zasięgnęli słuchu i dowiedzieli się, że na pierwszym miejscu listy najpoważniej rozważanych kandydatów widnieje nazwisko Tobiasza Bocheńskiego. W nowym odcinku podcastu "Polityczny WF" analizują, jakie potencjalne atuty posiada obecny europoseł, a w przeszłości m.in. rywal Rafała Trzaskowskiego w wyborach na włodarza Warszawy. Część z nich wcale nie jest tak oczywista.
To o przyszłości, a w teraźniejszości prezydent Karol Nawrocki zdecydował się na swoje pierwsze weto - wobec ustawy obniżającej ceny prądu, w której rządzący zmieścili też zapisy dotyczące stawiania wiatraków. Czy decyzja głowy państwa to jasny sygnał, jak wyglądać będzie rywalizacja między Pałacem Prezydenckim a kancelarią premiera przez najbliższe miesiące? I jak ten spór objawi się na Radzie Gabinetowej zwołanej przez Nawrockiego?
W "Politycznym WF-ie", a dokładniej "kąciku antypopulistycznym", o urlopach dla najważniejszych urzędników w Polsce. Czy i kiedy na odpoczynek powinni wyjeżdżać ministrowie, marszałkowie parlamentu, premier czy prezydent? A może w ogóle nie ma opcji, by odpowiedzialni za rządzenie krajem mogli choć na chwilę odciąć się od obowiązków?
"Polityczny WF" - podcast commentary Interii! Nowe odcinki w serwisie Interia Wydarzenia oraz na platformach streamingowych: YouTube, Spotify oraz Podcasty Apple.