"Polityczny WF": Mówią w PiS o tym nazwisku. Poprowadzi ich do zwycięstwa?

Liderem PiS - niezmiennie - Jarosław Kaczyński. Ale kto będzie kandydatem tej partii na premiera przed wyborami w 2027 roku? Piotr Witwicki oraz Marcin Fijołek zasięgnęli słuchu i dowiedzieli się, że na pierwszym miejscu listy najpoważniej rozważanych kandydatów widnieje nazwisko Tobiasza Bocheńskiego. W nowym odcinku podcastu "Polityczny WF" analizują, jakie potencjalne atuty posiada obecny europoseł, a w przeszłości m.in. rywal Rafała Trzaskowskiego w wyborach na włodarza Warszawy. Część z nich wcale nie jest tak oczywista.