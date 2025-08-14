"Plotki czy sugestie", a może rzeczywiście jest coś na rzeczy? W nowym "Politycznym WF-ie" Piotr Witwicki i Marcin Fijołek analizowali, na co rządzący - na czele z ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem - mogą się zdecydować, jeśli chodzi o Krajową Radę Sądownictwa.

Koalicja 15 Października nazywa ją "neo-KRS", gdyż krytykuje sposób wybierania członków do tego organu: przez Sejm, a nie sędziów.

Czy w siedzibie KRS na warszawskim Mokotowie rzeczywiście mogą pojawić się policjanci lub antyterroryści, aby szturmować budynek i wyprowadzić z niego przewodniczącą Rady Dagmarę Pawełczyk-Woicką albo pracujących w nim prawników? - Waldemar Żurek wygląda na człowieka naprawdę zdeterminowanego - zwrócił uwagę w podcaście redaktor naczelny Interii.

Z odpowiedzią przyszedł Marcin Fijołek, który dowiedział się o przygotowywanym przez rządzących planie wobec KRS. Jak zastrzegł, nie chodzi w nim o "wyprowadzanie siłowe", lecz "operację a'la TVP", a więc mogącą przypominać działania podjęte wobec władz mediów publicznych pod koniec 2023 roku. - To nie będzie tak, że któregoś dnia o 6 rano "wejdą z drzwiami" do KRS-u - zastrzegł dziennikarz.

Co władza zrobi z KRS? Możliwe przyjęcie sejmowych uchwał

Jak słyszymy w "Politycznym WF-ie", na ten moment zielone światło jest "na razie do przygotowań takiego pomysłu i projektu". Jeśli zgoda będzie na samą akcję, "wewnątrz KRS" znajdą się "przygotowani ludzie". - (Opracowane zostaną - red.) procedury prawne, żeby podeprzeć się nimi na poziomie wykonawczym, tak jak przy trybie likwidacji Telewizji Polskiej - nadmienił Marcin Fijołek.

Prowadzący "Graffiti" w Polsat News nawiązał do słów premiera Donalda Tuska, który przy dokonywaniu rekonstrukcji rządu, przedstawiając Waldemara Żurka i nowego szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego, przekonywał, iż za tymi ministrami "będą stały twarde decyzje".

- Nie wiem, czy to (działania wobec KRS - red.) będzie jeszcze w sierpniu, czy później we wrześniu, bo jest jeszcze pomysł, by na posiedzeniu Sejmu przyjąć kilka kierunkowych uchwał (...). Może być uchwała na temat statusu KRS - tym bardziej, że minister Żurek już wykonał ruchy, dotyczące wycofania przez PKW sędziów, którzy podpisali się pod listami poparcia dla "nowej KRS" - uzupełnił.

"Polityczny WF": Wybiorą sędziów do KRS-u w prawyborach?

Współautor "Politycznego WF-u" zastrzegł, że uchwały, podejmowane w izbie niższej parlamentu, nie mają mocy prawnej, a są jedynie "gestem opiniotwórczym". Wskazał ponadto na wygrywającą dotychczas odmienną opinię w rządzie, zgodnie z którą Koalicja 15 Października nie powinna "robić sobie kolejnych awantur" i dawać paliwa PiS-owi, aby "mówiło o represjach" i że "to skok na KRS".

- I tak ta KRS, w tym składzie, kończy za rok swoją kadencję. Sejm pewnie nie będzie mógł jej wybrać tak, jak życzą sobie tego PO, PSL czy Lewica - iż sędziowie wybierają sędziów - ale można zrobić prawybory wśród sędziów, a Sejm tylko to klepnie - powiedział Marcin Fijołek, podkreślając, że zwolennikiem takiego podejścia pozostawał były minister sprawiedliwości Adam Bodnar.

Piotr Witwicki, odnosząc się do informacji, jakie zdobył Marcin Fijołek, uznał, że "to jest właśnie coś, co nazwałbym spiralą pogarszania się nawet nie prawa, tylko praktyki, standardów". - Jestem przekonany, że jeśli PiS wróci do władzy to zrobi to samo tylko mocniej - powiedział w "Politycznym WF-ie".

W nowym odcinku podcastu "Polityczny WF" także o tym, jak skończy się spór między rządzącymi a otoczeniem PiS i prezydenta o ustawę dotyczącą wiatraków i cen prądu, czy spodziewać się można "czystek" w resorcie Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz po aferze wokół KPO, jak również z jakiego względu PO i PiS są zakładnikami małych, lecz specyficznych grup wyborców. Zapraszamy do oglądania!