"Polityczny WF": Mejza, Bąkiewicz, Matecki... Dlaczego PiS wciąż ich trzyma?
Już wcześniej miał nieliche kłopoty na wielu polach, a teraz dorzucił sobie kolejny problem: jazdę 200 km/h, bo "śpieszyło się na lotnisko" i zasłonięcie się immunitetem podczas policyjnej kontroli. Jak to się dzieje, że poseł Łukasz Mejza nadal związany jest z PiS? I po co właściwie partii Jarosława Kaczyńskiego tacy działacze, jak Robert Bąkiewicz, Dariusz Matecki czy właśnie Mejza? Mówią o tym Piotr Witwicki oraz Marcin Fijołek w nowym wydaniu "Politycznego WF-u".
W podcaście commentary Interii również o Tomaszu Zimochu, wobec którego padły w Sejmie niedawno zdecydowanie nieparlamentarne słowa z ust dawnego klubowego kolei - Pawła Śliza. Jak jednak słyszymy, oburzony dziś polityk, a niegdyś komentator sportowy... sam użył wulgaryzmów podczas posiedzenia komisji. W jaki sposób się z tego tłumaczy i dlaczego może zadziwić dzwonek, jaki ustawiony ma na telefonie?
"Polityczny WF" nie zapomina też o drugiej rocznicy wyborów z 15 października 2023. Świętowania nie było, co rodzi pytanie, w jakim stanie jest dziś rządząca koalicja, a w jakim - opozycja? Jak wskazują autorzy podcastu, dalsze przypadki, gdy jedna z partii władzy podstawia nogę drugiej, są całkiem możliwe. Na przykład, jeśli chodzi o obsadę spółek Skarbu Państwa.
Zobacz nowy odcinek podcastu "Polityczny WF"!
