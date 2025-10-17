W podcaście commentary Interii również o Tomaszu Zimochu, wobec którego padły w Sejmie niedawno zdecydowanie nieparlamentarne słowa z ust dawnego klubowego kolei - Pawła Śliza. Jak jednak słyszymy, oburzony dziś polityk, a niegdyś komentator sportowy... sam użył wulgaryzmów podczas posiedzenia komisji. W jaki sposób się z tego tłumaczy i dlaczego może zadziwić dzwonek, jaki ustawiony ma na telefonie?

"Polityczny WF" nie zapomina też o drugiej rocznicy wyborów z 15 października 2023. Świętowania nie było, co rodzi pytanie, w jakim stanie jest dziś rządząca koalicja, a w jakim - opozycja? Jak wskazują autorzy podcastu, dalsze przypadki, gdy jedna z partii władzy podstawia nogę drugiej, są całkiem możliwe. Na przykład, jeśli chodzi o obsadę spółek Skarbu Państwa.

