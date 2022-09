Wysyp gigantycznych grzybów w Nadleśnictwie Kędzierzyn. "Do auta i zapraszamy"

Oprac.: Wiktor Kazanecki WIADOMOŚCI LOKALNE

Tam nie trzeba przeszukiwać ściółki, by odnaleźć grzyby. Potężne prawdziwki rosną w lasach Nadleśnictwa Kędzierzyn. Jeden z jego pracowników pochwalił się swoimi zbiorami, które ledwo co zmieściły się w wiklinowym koszu. Leśnicy zaprosili internautów, by odwiedzili ich okolice i spróbowali swoich sił w grzybowych łowach. Dodali, że teraz natknąć można się na podgrzybki.

Zdjęcie Takie grzyby rosną na terenach, którymi opiekują się kędzierzyńscy leśnicy / Nadleśnictwo Kędzierzyn / facebook.com