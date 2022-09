Małpę zauważono na ulicach Charkowa i od razu powiadomiono opiekunów z ogrodu zoologicznego. Po chwili chodzenia po mieście zmęczona małpa usiadła na chodniku. Właśnie wtedy udało się ją złapać.

Charków. Szympans na ulicach miasta

Na nagraniach krążących po sieci widać, jak opiekunka zwierząt z zoo powoli zbliża się do Chichi, aby jej nie przestraszyć.

Szympans dostał nawet kurtkę, bo jak informuje ukraiński Kanał 24., w Charkowie jest zimno i deszczowo.

Jak przekazał na Telegramie Informator Ukraina, "ulice Charkowa zostały tak oczyszczone, że chodzi po nich małpa". Dodano również, że "Chichi założyła kurtkę i zgodziła się wrócić do swojej klatki po smakołyki".

Ukraińskie media podały, że to nie pierwsza ucieczka małpy z zoo. Jak przekazał Kanał 24., wcześniej małpa uciekła już do miasta. Tym razem ponownie udało jej się rozplątać siatkę i opuścić zoo. Chichi wróciła już do ogrodu i jest bezpieczna.