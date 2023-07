Ukradł żółwia i uciekł. Wpadł, bo chciał kupić mu karmę

Oprac.: Karolina Głodowska Fakty dnia

Ukradł ze sklepu zoologicznego żółwia wartego ponad 1000 zł i uciekł. Chwilę później wrócił, by dla skradzionego gada kupić karmę. Co więcej, jak się potem okazało, przez cały ten czas trzymał go w swojej kieszeni. Mężczyzna miał jednak pecha, bo pracownicy warszawskiego punktu na Woli rozpoznali złodzieja i wezwali policję. 31-latkowi grozi teraz do pięciu lat więzienia.

Zdjęcie Żółw, którego ukradł mężczyzna, był warto około 1200 zł / 123RF/PICSEL