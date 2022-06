Wielka koniunkcja planet: Niezwykłe zjawisko na niebie. Kiedy najlepiej będzie je widać?

Koniunkcja planet, zwana też paradą planet, to moment, w którym ciała niebieskie ustawiają się w jednej linii z obserwatorem. W najbliższym czasie będzie można obserwować niezwykle rzadkie ustawienie pięciu planet Układu Słonecznego, z których wszystkie będą widoczne gołym okiem. Wkrótce do tego widowiska dołączy się również Księżyc. Kiedy i o której godzinie oglądać koniunkcję planet? Gdzie będzie najlepiej widoczna? Podpowiadamy!

Wielka koniunkcja planet w czerwcu 2022 - czym jest?

Wielka koniunkcja planet w czerwcu 2022 to wyjątkowe ustawienie planetarne. Na porannym niebie będzie można oglądać wyjątkowy układ pięciu planet, który można zobaczyć gołym okiem. Merkury, Wenus, Mars, Jowisz i Saturn ustawią się w szeregu od najbliższej do najdalszej Słońcu. Zdaniem astronomów, Wenus i Jowisz będą świecić jaśniej niż jakakolwiek gwiazda. Co ciekawe, lekko widoczny będzie też Uran, jednak zobaczyć będzie go można dopiero za pomocą lornetki lub teleskopu. Po raz ostatni koniunkcja planet miała miejsce w grudniu 2004 roku.

Koniunkcja planet 2022 - kiedy oglądać?

Chociaż układ planet podczas koniunkcji cały czas się zmienia, wyjątkowe zjawisko na niebie będzie można podziwiać przez cały czerwiec. Astronomowie uważają jednak, że dwie daty okażą się szczególnie atrakcyjne do obserwacji. 3 czerwca 2022 roku wszystkie planety pojawiły się w bardzo zwartej grupie. Jednak wtedy trudno było dostrzec wszystkie pięć planet, gdyż Merkury pojawił się nad horyzontem wraz ze Słońcem. Dlatego najlepiej nastawić się na obserwację pod koniec miesiąca. 24 czerwca o godz. 3:25 Merkury, Wenus, Mars, Jowisz, Saturn i Księżyc były widoczne przez 45 minut. Ci, którzy wstali przed wschodem Słońca, mieli okazję oglądać wyjątkowe zjawisko.

Warto jednak zaznaczyć, że w poniedziałek, 27 czerwca, do koniunkcji planet dołączy Księżyc w kształcie cienkiego sierpa między Wenus a Marsem (tam, gdzie powinna znajdować się Ziemia). Co ciekawe, ta data stworzy niesamowitą iluzję. Jeżeli przyjmiemy, że satelita zastępuje w tym spektaklu naszą planetę, będziemy mieli okazję zobaczyć na własne oczy sześć pierwszych planet Układu Słonecznego.

Wielka koniunkcja planet - gdzie oglądać?

Koniunkcja planet powinna być dobrze widoczna zarówno z północnej jak i południowej półkuli Ziemi. W przypadku Polski, zjawisko planetarne będzie widać najlepiej na północno-wschodnim horyzoncie. Dobrze by było wybrać się na najwyższe miejsce położone daleko od miast i zabudowań. Aby zobaczyć koniunkcje, trzeba wstać około 30 minut przed wschodem Słońca. Wówczas planety będą najbardziej widoczne.

