Polska Alternatywa dla węgla? Ten "opał" jest znacznie tańszy, ale wzbudza wątpliwości

Powszechnie uważa się, że zaburzenia snu są skutkiem nowoczesnego stylu życia. Zwiększony poziom stresu, brak aktywności fizycznej, niezdrowa dieta. Wszystko to wpływa negatywnie na jakość snu, a tym samym na nasze samopoczucie i jakość życia. I o ile przewlekłe problemy ze snem, bezsenność należy bezwzględnie skonsultować ze specjalistą, lekarzem, to w przypadku sporadycznych problemów z zaśnięciem, często można pomóc sobie samodzielnie, dokonując drobnych zmian np. w diecie.



Co jeść przed snem, by dobrze się wyspać?

O jakości snu decyduje w dużej mierze gospodarka hormonalna. Głównym hormonem odpowiedzialnym za zasypianie jest melatonina, produkowana przez szyszynkę. Jej poziom wzrasta wraz ze zmierzchem, co nasz organizm rozpoznaje jako czas na odpoczynek. Czy melatonina i jej produkcja ma jakiś związek z jedzeniem?

- Tak - odpowiada dietetyczka Anna Golińska. - Melatonina produkowana jest z aminokwasu egzogennego o nazwie tryptofan. Jest to aminokwas pochodzący z pożywienia. Samodzielnie nasz organizm nie potrafi go wytworzyć. Najlepszym źródłem tryptofanu są żółtka jaj, pestki dyni, ryby, sery i mleko - precyzuje ekspertka.

O której godzinie najlepiej zjeść kolację?

Chcąc zadbać o jakość snu, warto poświęcić chwilę na przygotowanie kolacji. Nie powinna ona być zbyt ciężkostrawna, tłusta, ale też nie może być zbyt mała, by atak głodu nie spowodował przedwczesnej pobudki. Kiedy najlepiej jeść kolację? Czy powinna to być godz. 18.00?

- Jeśli chodzimy spać o 20.00, to jak najbardziej - tłumaczy Anna Golińska. - Prawda jest jednak taka, że rozkład posiłków powinniśmy dostosować do naszego indywidualnego trybu dnia. Kolację najlepiej zjeść od 2 do 3 godzin przed snem - dodaje.

Dobry sen. Co pić przed zaśnięciem?

Jeśli pojawiają się problemy z zaśnięciem, warto przyjrzeć się temu, ile w ciągu dnia wypijamy filiżanek nie tylko kawy, ale też herbaty. Herbata bowiem tak jak kawa zawiera kofeinę, nazywaną teiną. Przed snem warto więc zdecydować się na wypicie ziół, np. melisy lub mięty.

Co zatem jeść, by dobrze spać? - Na dobry sen pracujemy przez cały dzień - wyjaśnia Anna Golińska. - Zdrowa, zbilansowana dieta to klucz do dobrego snu - podkreśla.

Agata Wilk