Tabletki z jodkiem potasu zabezpieczone dla każdego Polaka. Na co się go stosuje?

Jodek potasu stosuje się przy leczeniu tarczycy, ale również jako środek chroniący przed radiacją. Jest składnikiem m.in. płynu Lugola, który był powszechnie używany w Polsce po katastrofie w Czarnobylu.



Kilka dni temu MSWiA opublikowało komunikat, w którym poinformowano, że zabezpieczono odpowiednią ilość jodku potasu dla wszystkich obywateli Polski. "W ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, w związku z informacjami medialnymi dotyczącymi walk w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, w ubiegłym tygodniu do komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej przekazano tabletki zawierające jodek potasu" - czytamy w informacji resortu.



Komunikat wywołał duże poruszenie opinii publicznej. Sprawdźmy zatem, w jakich dokładnie sytuacjach przyjmuje się jodek potasu, jakie jest jego dawkowanie i gdzie można go kupić.

Po co przyjmuje się jodek potasu?

Jodek potasu wykorzystywany jest jako składnik leków antyseptycznych. Był ważnym składnikiem płynu Lugola, wykorzystywanym jako środek przeciwko radiacji. Jego zażywanie powoduje utworzenie bariery ochronnej na tarczycy. Dzięki niej nasz organizm zmniejsza szanse na wchłanianie jodu radioaktywnego.



Na co dzień jodek potasu wykorzystuje się w lekach na tarczycę. Dodawany jest również do kropli do oczu czy maści przeciwzapalnych.

Składnik ten wykorzystywany jest również w soli kuchennej. Jednak w niewielkiej dawce, która jest regularnie weryfikowana. Ma to na celu wzbogacenie naszej codzienną diety w jod. Powinniśmy czerpać go z ryb, lecz na naszych talerzach ryby pojawiają się rzadko.

Gdzie kupić jodek potasu?

Jodek potasu dostępny jest w formie leków, suplementów diety oraz odczynników chemicznych. Jodek potasu w formie leku dostępny jest wyłącznie w aptekach na receptę.



Inaczej sytuacja ma się w momencie, kiedy jest on składnikiem suplementu diety. Tego typu tabletki dostępne są bez recepty praktycznie wszędzie.



Jodek potasu oraz jego dawkowanie

Dawkowanie jodku potasu uzgadniane jest z lekarzem. Zależy ono od stanu zdrowia i wieku pacjenta. Pod żadnym pozorem nie powinniśmy brać tego składnika na własną rękę. Działania niepożądane po spożyciu jodku potasu to:

Wysypka,

Wahania nastroju,

Bóle głowy,

Nerwowość,

Obrzęk ślinianek,

Powiększenie się tarczycy oraz jej nadczynność.

Jodek potasu a problemy zdrowotne

Tabletki zawierające jodek potasu stosowane są przy leczeniu chorób tarczycy . Najczęściej stosuje się go przy leczeniu nadczynności lub raka tarczycy. Nie powinno się go jednak nadużywać. Dlatego też w sytuacji niebezpieczeństwa warto skonsultować się z lekarzem oraz poinformować go o chorobach tarczycy. Jodek potasu nie powinien być również stosowany przy uczuleniach i chorobach autoimmunologicznych.

***

