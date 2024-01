Pierwsza taka misja od ponad 50 lat. Lądownik Peregrine ma problem

"Zespół uważa, że najbardziej prawdopodobną przyczyną niestabilnego wskazywania Słońca jest anomalia napędu, która - jeśli okaże się prawdziwa - zagraża zdolności statku kosmicznego do miękkiego lądowania na Księżycu " - podała firma w oświadczeniu. Astrobotic przekazał, że inżynierowie pracują, by naprawić usterkę. "Bateria statku kosmicznego osiąga niski poziom operacyjny" - zaznaczono w oświadczeniu.

NASA łączy siły z prywatnymi inwestorami. Celem są wyprawy na Księżyc

- To, czego nauczyliśmy się od naszych partnerów handlowych, to to, że jeśli mamy mniejszy wpływ, możemy złagodzić niektóre wymagania, które sprawiają, że jest to tak kosztowne oraz mieć większy apetyt na ryzyko. A jeśli im się nie powiedzie, następni się nauczą i odniosą sukces - powiedziała zastępca administratora Agencji Pam Melroy.