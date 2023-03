Spis treści: 01 Kiedy wypada pełnia Księżyca w marcu?

02 Inne nazwy pełni Księżyca w marcu

03 Jak najlepiej obserwować pełnię Księżyca?

Kiedy wypada pełnia Księżyca w marcu?

Kulminacja pełni Księżyca nastąpi 7 marca o 13:24. W Polsce ujrzymy pełnię po wschodzie Księżyca o 17:17. W żaden sposób nie popsuje to świetnej okazji do obserwacji. Gołym okiem małe różnice w oświetleniu powierzchni naszego satelity są trudne do wychwycenia. 8 marca, a więc dzień po kulminacji obserwowana jasność Księżyca spadnie zaledwie o pół procent.

Zdjęcie Marcowa pełnia księżyca już dzisiaj! Krater na środku zdjęcia nosi imię Mikołaja Kopernika i jest dobrze widoczny nawet przez lornetkę.

Srebrny Glob w pełnej krasie będzie widoczny jeszcze przez kilka dni. Do wszystkich panów, którzy mają kłopot z wyborem prezentu na Dzień Kobiet, pomocną dłoń wyciąga sama natura. Ostatnią deską ratunku dla spóźnionych i zapominalskich będzie romantyczny spacer z ukochaną w blasku pełni Księżyca.

Inne nazwy pełni Księżyca w marcu

Dawne ludy nazywały poszczególne pełnie od zjawisk, które obserwowały w przyrodzie w danym momencie roku. Najbardziej popularne imię marcowej pełni Księżyca to Robaczy Księżyc. Ukuli je Indianie z północnej Ameryki, którzy w okolicach trzeciej pełni w roku zauważali w rozmarzającej ziemi charakterystyczne ślady. Widoczne w blasku Księżyca wzory były dziełem budzących się do życia dżdżownic i podobnych stworzeń.

Czysta Pełnia, Klonowa Pełnia, Pełnia Śmierci i Skrzypiąca Pełnia to tylko niektóre z pozostałych określeń na trzecią pełnię w roku. Na uwagę zasługuje jeszcze jedna nazwa nadana przez rdzennych mieszkańców Kanady — Soczysty Księżyc. Chodzi o sok z drzewa klonowego, zbieranego o tej porze roku. Właśnie z niego przygotowuje się znany na całym świecie syrop klonowy.

Jak najlepiej obserwować pełnię Księżyca?

Marcową pełnię Księżyca będzie można obserwować z całego kraju, oczywiście jeżeli planów nie popsuje gruba warstwa chmur. Na ten moment prognozy nie napawają optymizmem. Częściowo bezchmurne niebo po południu ma się pojawić tylko na północy i północnym wchodzie naszego kraju.

Zdjęcie Prognoza pogody na 7.03.2023. Tam gdzie pozwoli pogoda, Księżyc w pełni będziemy mogli obserwować od 17:17.

Pełnię Księżyca i inne zjawiska astronomiczne najlepiej oglądać ze wzniesienia lub terenu, do którego nie dociera światło miast. Im mniejsze zanieczyszczenie świetlne, tym łatwiej obserwować nocne niebo. Dobrym miejscem będą leśne polany, a na północy kraju — nadmorska plaża.

Jeżeli posiadamy w domu lornetkę, obserwacje pełni Księżyca mogą być jeszcze ciekawsze. Nawet najprostszy sprzęt z supermarketu pozwoli przyjrzeć się dokładnie zarysom kraterów i innych formacji na powierzchni Srebrnego Globu.

