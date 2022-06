Naukowcy odkryli "Mount Everest wśród bakterii". Jest widoczna gołym okiem

Oprac.: Dawid Zdrojewski Nauka

Największa znana bakteria - organizm w kształcie wermiszela, który został odkryty w płytkich bagnach namorzynowych na Karaibach i jest wystarczająco duży, aby można go było zobaczyć gołym okiem - na nowo definiuje to, co jest możliwe dla najstarszej formy życia na Ziemi - pisze agencja Reutersa. Według biologa morskiego z Departamentu Energii USA odkrycie tej bakterii "jest jak spotkanie z człowiekiem tak wysokim jak Mount Everest".

Zdjęcie Bakteria Thiomargarita magnifica / OLIVIER GROS/AFP / East News