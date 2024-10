31-letni mężczyzna usłyszał dwa zarzuty, pierwszy dotyczy spowodowania wypadku drogowego skutkującego ciężkimi obrażeniami ciała realnie zagrażającymi życiu w połączeniu z ucieczką i złamaniem zakazu prowadzenia pojazdów, grozi za to do 16 lat więzienia - powiedział Wydarzeniom Polsatu Piotr Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie .

Drugi zarzut to posiadanie narkotyków w postaci amfetaminy zagrożony karą do trzech lat więzienia. Tomasz U., jak dodaje prokurator Skiba, częściowo przyznał się do winy. Do sądu skierowano wniosek o tymczasowy areszt. Decyzja ma zapaść jeszcze dziś.