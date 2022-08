WIADOMOŚCI LOKALNE Oszustwo "na akcje Orlenu": 74-latek stracił dużo pieniędzy. Policja ostrzega

W sobotę dyżurny makowskiej policji otrzymał zgłoszenie, że w kościele pod wezwaniem św. Józefa w Makowie Mazowieckim nieznany sprawca zniszczył obrazy stojące w bocznej nawie. Świadkiem zdarzenia była kobieta przebywająca wówczas w świątyni.

"Według jej relacji mężczyzna kopnął w zgromadzone w bocznej nawie wizerunki świętych używane na ogół w czasie procesji. Gdy z oburzeniem zareagowała na zachowanie mężczyzny, ten szybko wybiegł z kościoła" - przekazała rzeczniczka policji.

"Kopnął a obrazy zaczęły się przewracać"

Kobieta opisała policjantom wygląd sprawcy. W poniedziałek mundurowi ustalili i zatrzymali podejrzanego. To 38-letni mieszkaniec Makowa Mazowieckiego.

Reklama

Zobacz też: Ojcowizna: Tragiczny wypadek na S8. Kobieta spłonęła w aucie

Mężczyzna przyznał się, że to on uszkodził obrazy. Oświadczył, że nie było to jednak działanie celowe. Tłumaczył policjantom, że po prostu potknął się o obrazy i zaczęły się one przewracać. Za zniszczenie mienia grozi kara od 3 miesięcy do lat 5 pozbawienia wolności.